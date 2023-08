Schwanenrennen in Neumünster Vorverkauf läuft: Round Table bringt mehr Schwäne und mehr Preise ins Rennen Von Benjamin Steinhausen | 13.08.2023, 16:08 Uhr Anfang September veranstaltet der Serviceclub Round Table 67 Neumünster die vierte Auflage seines beliebten Schwanenrennens in der Innenstadt. Foto: Alexandra Bury up-down up-down

Anfang September lockt das vierte Schwanenrennen des Serviceclubs Round Table 67 in die Innenstadt von Neumünster. Dann stürzen sich wieder tausende kleine Gummi-Schwäne in den Teich in der Innenstadt. Der Vorverkauf hat begonnen und hier sind Rennlizenzen zu bekommen.