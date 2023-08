Das Schwanenrennen des Serviceclubs Round Table 67 Neumünster ist schon ein Klassiker. Am verkaufsoffenen Sonntag, 3. September, ist es wieder soweit. 6000 Schwäne stehen bereit und können ins Rennen um attraktive Preise gehen und dabei noch helfen, einen guten Zweck zu erfüllen. Die Erlöse der Aktion fließen zu 100 Prozent in lokale Projekte des Serviceclubs. Es gibt noch Lizenzen an den bekannten Verkaufsstellen.

Als Gewinner der Aktion dürfen sich jetzt schon die Kindertagesstätten in Neumünster fühlen. Jede Kita bekommt kostenfrei zehn Rennlizenzen. Stellvertretend für alle anderen übergaben sie jetzt die Round-Tabler Dr. Marten Lehmann und Tim Zett Lizenzen an Lucy Tomaszewski von der Kita Kleine Arche in der Gartenstadt.