Gesundheitsversorgung in Neumünster: Aktuelle Lösungsansätze weiter verfolgen Eine Kolumne von Grischa Malchow | 18.03.2023, 11:13 Uhr

In Neumünster mangelt es an Ärzten. Darunter leiden Senioren, die in ihren Stadtteilen keine Hausärzte haben, aber auch Kinder ohne Schuleingangsuntersuchung. Aktuelle Ansätze sollten daher weiter verfolgt werden.