Nach den Sommerferien werden 796 Kinder in Neumünster als Fünftklässler an die Gemeinschaftsschulen und Gymnasien wechseln. Symbolfoto: dpa Gymnasium oder Gemeinschaftsschule So verteilen sich die Fünftklässler auf die Schulen in Neumünster Von Dörte Moritzen | 14.07.2023, 07:03 Uhr

Am Freitag gibt es Sommerferien. Anschließend werden die Fünftklässler auch in Neumünster an „ihren“ neuen Gemeinschaftsschulen oder Gymnasien starten. Die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2023/2024 liegen dabei vielfach im Landestrend – doch es gibt auch Ausnahmen.