Dirk Lumkowsky, Hausmeister der Holstenschule, und sein Kollege Torsten Schümann von der Gemeinschaftsschule Brachenfeld sprechen über eine geeignete Einstellung des Heizreglers. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Klimaschutz in Neumünster Zehn Schulen sparen 55 Tonnen CO₂ und 46.000 Euro – warum Hausmeister dabei so wichtig sind Von Grischa Malchow | 12.07.2023, 07:03 Uhr

Beim Projekt „Energiesparen macht Schule in Neumünster“ wird ordentlich gespart – am meisten an der Holstenschule. Das Verhalten der Schüler ist wichtig, doch auch den Hausmeistern kommt eine Schlüsselrolle zu.