Jasmin Berg leitet die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der Diakonie Altholstein an der Gartenstraße. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Schuldnerberatung der Diakonie Verlust der Wohnung oder Energiesperre: Immer mehr Ratsuchende in Neumünster in Sorge Von Rolf Ziehm | 11.05.2023, 14:43 Uhr

Die Folgen des Kriegs in der Ukraine laufen jetzt auch in der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Altholstein auf. Immer mehr Menschen in Neumünster suchen dort Rat, weil sie sich die Miete und die hohen Lebenshaltungskosten nicht mehr leisten können.