Buchpräsentation von Armin Rose Schüler und Minister suchen kleine Krabbler in Neumünster Von Benjamin Steinhausen | 14.09.2023, 12:54 Uhr Dr. Armin Rose ist ausgebildeter Entomologe. In der Corona-Zeit fotografierte er die vielen Insekten in seinem Garten und brachte nun das Kinder- und Jugendsachbuch „600 coole Krabbler“ heraus. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

In der Corona-Zeit hat der ausgebildete Entomologe Dr. Armin Fischer Insekten in seinem Garten fotografiert. Aus dem Zeitvertreib ist ein Buch entstanden, das er jetzt der Klasse 4c in Neumünster-Gadeland vorstellte. Das interessierte auch Umweltminister Tobias Goldschmidt.