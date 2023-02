Nur wenige Tage nach der ersten Tat kam ein Einbrecher in Neumünster nachts mit einem gestohlenen Zweitschlüssel zurück. Symbolfoto: imago stock&people up-down up-down Polizeibericht aus Neumünster Dreister Einbrecher klaut den Zweitschlüssel und kommt nachts zurück Von Dörte Moritzen | 15.02.2023, 09:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Es muss ein Albtraum für das Opfer gewesen sein: Nur wenige Tagen nach einem Einbruch in ein Haus in der Innenstadt von Neumünster kehrte der Täter in der Nacht zurück. Doch diesmal ging die Sache für ihn nicht gut aus.