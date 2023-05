Wieder hat die Masche mit dem falschen Polizisten funktioniert: In Trappenkamp erbeuteten Betrüger 30.000 Euro von einer Seniorin. Foto: Sebastian Gollnow up-down up-down Wieder ein Schockanruf 30.000 Euro erbeutet: Falscher Polizist auch im Kreis Segeberg erfolgreich Von Dörte Moritzen | 08.05.2023, 15:05 Uhr

Erneut ist eine Seniorin von falschen Polizisten um ihre Ersparnisse gebracht worden. Diesmal traf es eine Frau aus Trappenkamp. Die Täter schlugen nur einen Tag, nachdem eine 87-Jährige am Bahnhof in Neumünster 60.000 Euro an Betrüger übergeben hatte, zu. Auch zu dem Fall gibt es Neuigkeiten.