Aktuell ziehen kräftige Schneeschauer über die Mitte von Schleswig-Holstein hinweg. Der Schneematsch verwandelt die A7 bei Neumünster in eine Rutschbahn. Es gibt einige Unfälle. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down A7 bei Neumünster Mehrere Unfälle bei Schneeregen und Eisglätte Von Rolf Ziehm | 17.01.2023, 19:09 Uhr | Update vor 9 Min.

Durch den Schneeregen verwandeln sich am Abend viele Straßen in Mittelholstein in spiegelglatte Rutschbahnen. Es gibt einige Unfälle auf der A7 bei Neumünster.