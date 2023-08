Dale-Reggaeton in Neumünster Sarah Petermann: „Unser Traum ist, ein großes Festival zu veranstalten“ Von Benjamin Steinhausen | 11.08.2023, 09:03 Uhr Sarah Petermann kam in die Courier-Redaktion, um den Dale-Reggaeton Ende August in der Eventlounge anzukündigen. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Sarah Petermann (36) kümmert sich um das Marketing für das erste Dale-Reggaeton Germany am 26. August in der Eventlounge in Neumünster. Im Gespräch mit Courier-Reporter Benjamin Steinhausen berichtet sie, was dahinter steckt und welche Pläne es außerdem gibt.