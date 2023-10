Kolumne Schwaleschnack Vandalismus an Mahnmalen und Gräbern in Neumünster: Das ist unerträglich Von Hannes Harding | 07.10.2023, 15:03 Uhr Der Gedenkstein für die gestorbenen russischen Kriegsgefangenen ist inzwischen wieder aufgestellt. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Vandalismus an sich ist schon per definitionem sinnlos. Wer seine Zerstörungswut allerdings gegen Mahnmale und Gräber richtet, handelt noch weitaus verwerflicher. Er wütet nicht nur gegen Dinge, sondern auch gegen das, wofür sie stehen – so wie im Fall der Russengräber in Einfeld. Ein Unding.