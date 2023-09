Das größte Kinderfest in Schleswig-Holstein steht in den Startlöchern. Der R.SH-Kindertag findet auf dem Gelände der Holstenhallen in Neumünster statt und dürfte erneut rund 40.000 Besucher anlocken. Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen rundum den großen Tag der Kinder.

Wann ist der R.SH-Kindertag?

Der R.SH-Kindertag wird erneut in Neumünster gefeiert. Am Sonntag, 24. September, steigt die große Party auf dem Gelände der Holstenhallen an der Justus-von-Liebig-Straße. Von 10 bis 18 Uhr sind jede Menge Abenteuer, Spiel und Action für alle Altersklassen auf der großen Mitmach-Fläche geplant. Das Bühnenprogramm findet von 13.55 bis 18 Uhr statt.

Wer kommt zum R.SH-Kindertag und wie ist der Zeitplan?

Auf der R.SH-Bühne werden Wincent Weiss, Tom Gregory, Daniele Puccia und Loi für Stimmung sorgen. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die Künstler in der Regel erst am Veranstaltungstag anreisen und verkehrsbedingte Verzögerungen nicht ausgeschlossen werden können. Headliner ist Popstar Wincent Weiss aus Eutin, der mit Hits wie „An Wunder“, „Kaum erwarten“, „Frische Luft“ oder „Wer wenn nicht wir“ berühmt wurde und bereits Auszeichnungen wie den „MTV Europe Music Award“ oder den „Echo“ erhielt. So klingt seine Musik:

Der 27-jährige Engländer Tom Gregory hat seine Songs „Rather Be You“, „River“ sowie den aktuellen Hit „Never Look Back“ im Gepäck. Das ist das Video zu seinem Hit „Fingertips“:

Loi wurde 2017 einem großen Publikum bekannt, als sie in der TV-Show „The Voice Kids“ bis ins Finale kam.

Das ist der Zeitplan (Änderungen vorbehalten):

13:55 Uhr - Daniele Puccia

14:10 Uhr - Loi

15:10 Uhr - Tom Gregory

16:45 Uhr - Wincent Weiss

Was kostet der R.SH-Kindertag und wie kommt man an Tickets?

Die Tickets sind kostenlos, auch die Konzerte können ohne Zahlung besucht werden. Doch trotz des freien Eintritts benötigen Besucher Karten für die Veranstaltung. Diese sind erhältlich auf der R.SH-Website unter https://www.rsh.de/kindertag.

Der Einlass startet um etwa 10 Uhr. Damit Tickets gegebenenfalls wieder neu vergeben werden können, bitten die Veranstalter darum, Tickets zu stornieren, insofern ein Besuch nicht möglich sein sollte.

Was darf ich zum R.SH-Kindertag mitnehmen?

Zahlreiche Gastronomie-Angebote werden auf dem Veranstaltungsgelände für das leibliche Wohl sorgen. Dennoch können sowohl Getränke als auch Lebensmittel von zu Hause mitgebracht werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass dies nicht für Flaschen und Behälter aus Glas oder Vergleichbares gilt. Aus Sicherheitsgründen können Taschenkontrollen vorgenommen werden. Das Mitbringen von Tieren ist ebenso wie die Mitnahme gefährlichen Gegenständen und Waffen sowie von alkoholischen Getränken und Drogen nicht gestattet.

Anreise: Wo kann ich beim R.SH-Kindertag parken?

Es stehen zwei offizielle, kostenlose Parkplätze für den R.SH-Kindertag zur Verfügung.

P1: ehemalige Hindenburg-Kaserne, Carlstraße 79

P2: bei der Max-Johannsen-Brücke, Brückenstraße

Von Parkplatz P2 wird es keinen Shuttlebus geben. Der Fußweg beträgt etwa 10 Minuten. Für Menschen mit Behinderungen gibt es Parkmöglichkeiten direkt an den Holstenhallen (Justus-von-Liebig-Straße 4a).

Wie komme ich mit Bus und Bahn zum R.SH-Kindertag?

Der nächstgelegene Bahnhof für die Anreise mit dem Zug ist der Bahnhof Neumünster. Von dort und vom Parkplatz P1 (Hindenburg-Kaserne) fahren Shuttlebusse etwa in einem Viertelstunden-Takt zum Veranstaltungsgelände und zurück.

Die Anreise mit dem Fahrrad ist selbstverständlich möglich. Direkt am Veranstaltungsgelände auf dem Westgelände befinden sich Abstellmöglichkeiten.