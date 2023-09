Rotwild im Wildpark Eekholt Die Könige der Wälder buhlen um die Gunst der Weibchen Von Dörte Moritzen | 10.09.2023, 08:13 Uhr Im Wildpark Eekholt zeigen die Hirsche wieder ihr Imponiergehabe. Die Brunft der Tiere kann im Herbst regelmäßig beobachtet werden. Foto: Wolf v. Schenck, Wildpark Eekholt up-down up-down

Es ist ein besonderes Naturschauspiel in jedem Herbst: In den kommenden Wochen ist die Rotwildbrunft wieder zu beobachten. Dazu gibt es spezielle Führungen im Wildpark Eekholt in Großenaspe.