Begleitet von seinen Lauffreunden zieht Egon Jacobs (vorne) eine Runde durch den Ort. Foto: Norman Schirm Rickling Nach mehr als 2500 Marathon-Kilometern: Egon Jacobs (81) geht in Läufer-Rente Von Alexandra Bury | 14.11.2022, 13:15 Uhr

Was Egon Jacobs bisher in seinem Leben an Kilometern im Laufschritt abgerissen hat, schaffen nicht viele: Der Ricklinger ist 60 Marathons gelaufen, nun hat der 81-Jährige die Laufschuhe für die 42,195-Kilometer-Distanz an den Nagel gehängt.