Etwa eine Million Euro dürfte der Anbau an der Grundschule in Schipphorst kosten, schätzt Bürgermeister Dr. Thomas Bahr. Der Bau soll das Platzproblem für die Nachmittagsbetreuung der Kinder lösen und Möglichkeiten für Zusammenkünfte in der Gemeinde schaffen. Das alte Gebäude rechts im Bild soll abgerissen werden.

FOTO: Ralf Seiler