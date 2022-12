Der Renckspark wird zu einem belebten Ort voller Gemeinschaft, wenn das Cafe Jerusalem jeden Mittwoch zur Klosterinsel kommt. Foto: Annika Hutt up-down up-down Rencks Park in Neumünster Anlaufstelle für Menschen in Not: Das erhofft sich das Café Jerusalem von seiner Aktion Von Annika Hutt | 22.12.2022, 12:00 Uhr

Das Café Jerusalem ist eine Anlaufstelle für Menschen in Not. Seit einem Jahr ist das Helferteam mittwochs nun auch in Rencks Park präsent - und das mit Erfolg.