Polizeibericht aus Neumünster Reizgas-Attacke in der Aula: Schüler bekommen Probleme mit den Atemwegen Von Dörte Moritzen | 23.01.2023, 14:55 Uhr

Zwei Schüler sollen am Montagvormittag an der Wilhelm-Tanck-Schule in Neumünster Reizgas versprüht haben. Die Schulleitung löste Alarm aus. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Der Schulbetrieb lag für rund eine Stunde lahm.