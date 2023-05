Ina Schulz vom Gestüt Heesberg mit Spuni und dem Sleipnir-Preis 2022. Foto: Susanne Otto up-down up-down Ehndorf Spuni vom Heesberg ist Sportpferd des Jahres Von Susanne Otto | 17.05.2023, 13:22 Uhr

Der Islandpferde Reiter- und Züchterverband vergab die Auszeichnung für 2022 an den schwarzen Ausnahmehengst aus Ehndorf. Diese großen Wettbewerbe stehen in diesem Jahr an.