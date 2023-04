Ingo Kühl, Fachdienstleiter beim TBZ, zeigt eine Tonne voller Schrotthandys: Die alten Geräte haben durchaus noch einigen Wert, wenn sie fachgerecht recycelt werden. Das TBZ gibt sie an die Ökologischen Freiwilligendienste weiter. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Ein besonderes Recyclingprojekt So kann jeder in Neumünster mit seinem Schrotthandy noch Gutes tun Von Dörte Moritzen | 05.04.2023, 13:44 Uhr

Alte Handys verstopfen in vielen Haushalten manche Schublade. Doch es gibt Abhilfe: Wer sie in Neumünster an speziellen Sammelstellen abgibt, kann damit sogar noch ein gutes Werk tun.