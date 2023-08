Einsatz in Neumünster Razzia an der Johannisstraße: Das sagt die Polizei Von Dörte Moritzen | 24.08.2023, 09:45 Uhr Am Mittwochnachmittag riegelte die Polizei in Neumünster die Johannisstraße ab. 30 Beamte und Mitarbeiter der Stadt durchsuchten eine Shisha-Bar. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down

Am späten Mittwochnachmittag rückte die Polizei zu einer Durchsuchung an der Johannisstraße in Neumünster an. Unterstützt wurden die Beamten von Kräften der Stadt. Am Donnerstagmorgen erklärten die Ermittler die Hintergründe.