Mit starken Kräften rückte die Polizei am Dienstag, 19. September 2023, in den frühen Morgenstunden in Neumünster an. Gegen 6 Uhr sprangen vermummte Beamte aus ihren Fahrzeugen – Ziel waren vier Gebäude in der Innenstadt. Im Zentrum der groß anlegten Razzia stand offenbar die Darul-Arqam-Moschee in einem Hinterhof an der Christianstraße. Zusätzlich nahmen die Ermittler Gebäude an der Holstenstraße und der Kaiserstraße unter die Lupe. Mehrfach war zu sehen, wie Beamte Computer und Akten zu ihren Wagen schleppten. Am Kuhberg durchforsteten sie über längere Zeit einen Handyladen.

Nach Auskunft des Landeskriminalamts in Kiel steht die Durchsuchungsaktion „in Zusammenhang mit Ermittlungen, die beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe geführt werden“. Mit dem aktuellen Schlag gegen die Neonazi-Gruppe „Hammerskins“ habe die Sache hingegen nicht zu tun, hieß es. Dr. Ines Peterson, Sprecherin des Generalbundesanwalts, bestätigte die Razzia an den vier Standorten in Neumünster, hielt sich jedoch mit Details bedeckt. Vonseiten der Behörde, die überwiegend für Ermittlungen in Staatsschutzsachen und die Verfolgung terroristischer Vereinigungen zuständig ist, hieß es lediglich: „Es besteht ein Anfangsverdacht der Werbung um Mitglieder und Unterstützer für eine terroristische Vereinigung.“ Es soll dabei um den sogenannten Islamischen Staat (IS) gehen. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

Keine Ermittlungen gegen Glaubensgemeinschaft

Einsatzkräfte stehen am Dienstagmorgen in einer Hofeinfahrt an der Christianstraße in Neumünster. Dahinter befindet sich die Darul-Arqam-Moschee. Foto: Tom Nyfeler Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nach Auskunft von LKA-Sprecher Uwe Keller richtete sich die Durchsuchung ausdrücklich nicht gegen die Glaubensgemeinschaft, sondern gegen einzelne Personen aus dem Umfeld. Möglicherweise wurden die Ermittler durch ein Flugblatt, das in Kreisen der besagten Moschee verteilt worden seinen soll, auf illegale Machenschaften aufmerksam. Offenbar war das Gotteshaus bereits seit Längerem im Visier der Behörden. An der Durchsuchung waren Kräfte des Landeskriminalamts in Kiel, eine Einsatzhundertschaft sowie Beamte der Polizeidirektion Neumünster beteiligt.

An der Holstenstraße in Neumünster hielt die Polizei vor einem Mehrfamilienhaus. Foto: Tom Nyfeler Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Darul-Arqam-Moschee wird seit Jahren immer mal wieder vom Verfassungsschutz beobachtet. Bereits im Jahr 2014 galt sie als Treffpunkt von Salafisten. „Diese Moschee ist salafistisch dominiert“, hieß es damals vonseiten des Verfassungsschutzes. Als einzige arabischsprachige Moschee in Neumünster ist sie auch für viele Geflüchtete eine Anlaufstelle.