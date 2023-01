Das SEK kam durch das Wohnzimmerfenster: Scherben liegen nach dem Einsatz auf der Fensterbank der Mieterin in Einfeld. Foto: Privat up-down up-down Raubserie in Neumünster Nach der Festnahme in Einfeld: So erlebten die Hausbewohner den nächtlichen SEK-Einsatz Von Dörte Moritzen | 05.01.2023, 15:00 Uhr

Eine Serie von Raubüberfällen versetzte seit Oktober 2022 in Neumünster Senioren in Angst und Schrecken. Am Dienstagabend nahm das SEK einen Tatverdächtigen fest. Jetzt erzählt die Vermieterin des Mannes, wie sie den Zugriff der Polizei erlebte. Außerdem nennen die Ermittler weitere Details.