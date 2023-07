Nach einem brutalen Raub Am Alten Kirchhof sucht die Polizei in Neumünster jetzt die Täter und eine wichtige Zeugin. Foto: IMAGO/mix1 up-down up-down Polizei Neumünster ermittelt Raub im Park an der Anscharkirche: Kommen die Täter aus der Drogenszene? Von Dörte Moritzen | 21.07.2023, 09:50 Uhr

Nur einen Tag nach der großen Razzia in der Parkanlage Am Alten Kirchhof in Neumünster ist es dort am frühen Donnerstagabend zu einem brutalen Raub gekommen. Die Täter werden in der Drogenszene vermutet. Die Ermittler nannten am Freitag Details und suchen eine spezielle Zeugin.