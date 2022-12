Nach einem brutalen Raubüberfall am Geldautomaten sucht die Polizei in Neumünster nach Zeugen. Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Kriminalpolizei in Neumünster ermittelt Raubüberfall am Geldautomaten: Der Täter kam mit dem Rad Von Dörte Moritzen | 14.12.2022, 14:49 Uhr

Ein brutaler Räuber hat in Neumünster einen älteren Kunden am Geldautomaten überfallen. Die Tat geschah mitten am Tag.