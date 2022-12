Der Bauantrag war gestellt. Nun wird sich erst einmal nichts tun beim Kiek In. Foto: Hannes Harding up-down up-down Jugendherberge in Neumünster Ratsversammlung verhängt Baustopp fürs Bettenhaus vom Kiek In Von Gunda Meyer | 13.12.2022, 15:17 Uhr

Notbremse beim geplanten Neubau des Bettenhauses am Kiek In. Die prognostizierten Kosten sind nicht einzuhalten. Die Ratsversammlung will ein umfassendes Konzept.