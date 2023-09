Ratsversammlung in Neumünster Schulen vor Kitas und Feuerwachen: Schulische Bauvorhaben sollen schneller umgesetzt werden Von Grischa Malchow | 27.09.2023, 18:48 Uhr Die Neumünsteraner Ratsversammlung stimmte für eine Priorisierung von schulischen Baumaßnahmen. Foto: Grischa Malchow up-down up-down

Der Antrag zur Sicherstellung schulischer Baumaßnahmen wird vom Rat in Neumünster angenommen. Doch es gibt auch reichlich Gegenwind. So wurde dies unter anderem als reine Kritik an der Arbeit der Verwaltung aufgefasst.