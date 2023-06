Ulrich Hettner sitzt neben seinem MG Midget von 1978. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Auto-Schau an den Holstenhallen Alte Technik jung geblieben – Raritäten auf Rädern bei den Klassiker Tagen in Neumünster Von Alexandra Bury | 04.06.2023, 10:57 Uhr

Am Sonnabend und auch am Sonntag locken die Klassiker Tage zu den Holstenhallen in Neumünster. Auf rund 44.000 Quadratmetern begeistern Young- und Oldtimer zahlreiche Autofans.