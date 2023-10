Prozess am Amtsgericht Neumünster Drogensucht eskalierte: Anklage nach Einbruch, Betrug und Gewalt Von Dörte Moritzen | 17.10.2023, 17:03 Uhr Mehrfach soll der Angeklagte in Neumünster mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben haben. Jetzt stand er vor Gericht und musste sich für einige Taten verantworten. Symbolfoto: IMAGO/Rolf Poss up-down up-down

Die Anklage skizzierte den Höhepunkt eines Abstiegs: Im Sommer 2022 soll ein Mann (27) in Neumünster fast alles dafür getan haben, um an Drogen zu kommen. Dabei nahm er offenbar auch Bekannte aus und wurde in der Szene in Rencks Park wohl gewalttätig. Jetzt stand er vor Gericht.