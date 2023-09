Die Anklage hatte es in sich: Am 11. Juni 2022 – es war gerade Holstenköste in der Innenstadt von Neumünster – soll ein Mann (36) einer gleichaltrigen Frau gedroht haben, sie zu erschießen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Sache eine Auseinandersetzung im Straßenverkehr vorausgegangen sein. Schauplatz war an der Ecke Plöner Straße/Brachenfelder Straße.

Dort wollte die Neumünsteranerin demnach gegen 17.20 Uhr mit ihrem Mann und den beiden Kleinkindern an der Ampel die Straße überqueren, um nach dem Köstenbesuch zum Fahrradparkplatz zurückzukehren und nach Hause zu radeln. Doch dann geriet sie offenbar mit einem Autofahrer in einen wüsten Streit, der so heftig eskalierte, dass das Paar die Polizei rief.

Noch immer völlig fassungslos berichtete die Frau als Zeugin, was ihr nach mehr als einem Jahr noch in Erinnerung war. „Wir standen an der Ampel. Ich hatte ein Kind auf dem Arm, mein Mann das andere an der Hand. Wir hatten Grün und wollten rübergehen. Da kam mit schnellem Tempo ein weißer Porsche. Wir konnten gerade noch stoppen. Ich hab mich furchtbar erschrocken, war ganz aufgebracht. Andere Fußgänger haben auch nur die Köpfe geschüttelt. Ich hab gerufen ,Was soll das?‘“, schilderte die Frau. Ob sie dabei auch gestikuliert habe, konnte sie nicht mehr sagen. Der Wagen „düste dann stadtauswärts davon“, berichtete der Ehemann als Zeuge.

Das Auto kam plötzlich zurück

Doch damit war die Angelegenheit für die Familie noch nicht erledigt. Denn der Porsche kehrte wenig später zurück. „Er muss gewendet haben, stand da, mit laufendem Motor, rollte so vor und zurück, der Motor heulte auf, dann pöbelte er durch das Beifahrerfenster“, erzählte der Mann. „Ich bat ihn, sich zu entfernen. Da machte er plötzlich diese Geste in Richtung meiner Frau“, berichtete der Zeuge und formte zum Veranschaulichen mit gestrecktem Zeige- und Mittelfinger sowie erhobenem zuckenden Daumen eine Pistole. Auch die Frau erinnerte sich an diese Szene. „Er brüllte noch ,Ich komme wieder‘“, berichtete sie mit zitternder Stimme. „Das war einfach so krass, das war zu viel. Da haben wir die Polizei gerufen und ihn angezeigt“, so die Neumünsteranerin.

So schilderte der Angeklagte den Streit

Der Angeklagte, selbst Vater eines Kleinkindes, schilderte die Sache völlig anders. Demnach hatte er, kurz vor der Ampel einem einparkenden Wagen ausweichen und hupen müssen. Als er beim Abbiegen Richtung Innenstadt über die Schulter geschaut habe, habe er gesehen, wie ihm die Frau den Mittelfinger gezeigt habe. „Ich wusste gar nicht, was das soll“, sagte er der Richterin. Er sei dann einmal über den Ring gefahren. Als er wenig später an der besagten Kreuzung erneut vorbeigekommen sei, „stand sie immer noch da und zeigte wieder den Mittelfinger. Sie rief so was wie ,scheiß Kanake‘‘“, erzählte der Porschefahrer. Da habe ich mit dem Finger auf sie gezeigt und gesagt: ,Nimm den Mittelfinger runter, sonst brech‘ ich ihn Dir‘“, so der Angeklagte. Von der vorgeworfenen Bedrohung mit einer symbolisierten Pistole hingegen wollte er nichts wissen.

Nun stand es Aussage gegen Aussage, was die wichtigen Details anbelangte. Welche Geste hatte es gegeben? Ein harmloses Du-du-du mit erhobenem Zeigefinger oder wurde eine Pistole geformt? Wohin war der Wagen nach der ersten Begegnung abgebogen? Exakt geklärt werden, konnte das nicht. Das war sogar dem Staatsanwalt zu unsicher. „Das ist alles nicht belastbar. Vielleicht wurde etwas als Bedrohung aufgefasst, was gar nicht so gemeint war?“, fragte er in die Runde. Doch er ergänzte auch: „Es geht auch nicht zu sagen, man wolle jemandem den Finger brechen.“

So entschied das Gericht

Deshalb kam der Autofahrer, der nicht vorbestraft ist, auch nicht ganz ungeschoren davon. Das Verfahren gegen ihn wurde zwar eingestellt, allerdings erstmal vorläufig und mit einer Auflage: Er muss– nach einem Vorschlag seines Verteidigers – jetzt 600 Euro an den Landessportverband zahlen. Wenn das klappt, ist die Angelegenheit für ihn endgültig von Tisch.