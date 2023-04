Bei einem Beziehungsstreit kam es in Neumünster zu Handgreiflichkeiten. Jetzt musste sich ein Mann vor Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Symbolfoto: dpa-Zentralbild up-down up-down Prozess am Amtsgericht Neumünster Blutiger Streit am frühen Morgen: Viele Details blieben im Dunkeln Von Dörte Moritzen | 21.04.2023, 14:12 Uhr

Der handfeste Streit eines Pärchens schreckte in den frühen Morgenstunden in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster die Nachbarschaft auf und rief die Polizei auf den Plan. Jetzt landete die Sache vor Gericht – und warf viele Fragen auf.