Demonstration für das Klima Fridays for Future geht in Neumünster auf die Straße: Das ist die Planung Von Dörte Moritzen | 12.09.2023, 13:01 Uhr Zum 13. Mal geht Fridays for Future weltweit auf die Straße. Auch in Neumünster ist eine große Aktion geplant. Archivfoto: Gunda Meyer up-down up-down

Es geht um die Gefahren der Erderwärmung: Mit einer Fahrraddemo will Fridays for Future Neumünster am Freitag, 15. September, für mehr Tempo beim Klimaschutz demonstrieren. Dazu haben sich die jungen Organisatoren Mitstreiter gesucht.