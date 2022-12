Neumünsters Innenstadt aus der Luft. Foto: Gunda Meyer up-down up-down Prognos-Zukunftsatlas 2022 Die Zukunftsrisiken überwiegen in Neumünster Von Hannes Harding | 21.12.2022, 11:00 Uhr

Alle drei Jahre erstellt das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos einen Zukunftsatlas. In diesem Jahr geht es für Neumünster leicht bergab, unter 400 Kreisen und Städten in Deutschland rangiert die Stadt nur auf Rang 344. Besonders negativ wirkt sich die soziale Lage vieler Menschen in der Stadt aus.