Tiziana Kroschinski in ihrem Eiscafé Venezia an der Holstenbrücke. Foto: Daniel Klösel Neue Sorten und Preise 2023 Franzbrötchen- oder Nutella-Geschmack: Das kostet das Eis in Neumünster Von Daniel Klösel | 02.05.2023, 15:03 Uhr

Inflation und gestiegene Kosten wirken sich auch auf die Eispreise aus. Eisdielenbesitzer in Neumünster schauen dennoch positiv in die kommende Saison und wollen mit neuen Sorten überzeugen. Hier gibt es Informationen, was an den Eistheken alles zu haben ist.