Polizeieinsatz in Neumünster Darum endete eine illegale Sprayaktion am Bahnhof im Krankenhaus Von Dörte Moritzen | 29.09.2023, 12:40 Uhr Diese Spraydosen nahmen Beamte der Bundespolizei einem Mann ab, der zuvor im Bahnhof in Neumünster mit Farbe gesprayt haben soll. Foto: Bundespolizei up-down up-down

Die illegale Sprayaktion eines Mannes am Bahnhof in Neumünster endete am Donnerstagabend im Krankenhaus. Die Polizei schilderte jetzt den Einsatz.