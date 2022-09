Nach einem Unfall auf der Boostedter Straße hat die Polizei einen Verdacht: War es ein Straßenrennen am helllichten Tag? Foto: Carsten Rehder / dpa up-down up-down Polizei sucht Zeugen War ein Straßenrennen Ursache für den Unfall in Neumünster? Von Dörte Moritzen | 26.09.2022, 14:30 Uhr

Zwei teure Autos waren am 20. September in Neunmünster auf der Boostedter Straße in einen Unfall verwickelt. Die Polizei schließt ein illegales Straßenrennen nicht aus und sucht jetzt Zeugen.