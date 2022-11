Ein oder mehrere Männer drangen in ein Haus in der Karl-Kröger-Straße ein. Foto: Birger Bahlo up-down up-down Polizei sucht Zeugen Schon wieder Einbruch in Einfamilienhaus in Neumünster Von Hannes Harding | 22.11.2022, 17:00 Uhr

Einbrecher haben zurzeit Hochkonjunktur in Neumünster. Am Montag wurde erneut in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter wurden dabei überrascht.