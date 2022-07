Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war der Ersthelfer bereits verschwunden. FOTO: Boris Roessler up-down up-down Neumünster Nach Unfall an der Roonstraße: Polizei sucht Ersthelfer Von Sonja Kröger | 20.07.2022, 09:25 Uhr

Weil sie für wenige Sekunden am Steuer einschlief, fuhr eine 21-Jährige mit ihrem Auto in einen am Straßenrand geparkten Wagen.