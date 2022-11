Ein unbekannter Mann wollte in der Gartenstadt in Neumünster gerade ein Fenster aufhebeln, als er von einem couragierten Zeugen entdeckt und vertrieben wurde. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer up-down up-down Die Polizei Neumünster sucht Zeugen Wer kennt den Einbrecher mit dem silbernen Fahrrad? Von Dörte Moritzen | 30.11.2022, 13:35 Uhr

Am Dienstagabend wollte ein unbekannter Mann in der Gartenstadt in Neumünster in ein Haus einsteigen. Doch er wurde in die Flucht geschlagen. Jetzt sucht ihn die Polizei.