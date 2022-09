Zwei Mal innerhalb weniger Tage drangen Einbrecher in den Friseursalon Kopfgold von Gina Babiak am Großflecken ein. Der Schaden an der Tür ist noch deutlich zu sehen. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Polizei Neumünster schlägt Alarm Extreme Einbruchserie: Immer wieder klirren in Geschäften in der Innenstadt die Scheiben Von Dörte Moritzen | 02.09.2022, 17:30 Uhr

Die Zahlen sind erschreckend: Rund 60 Mal wurde in den vergangenen drei Monaten in Geschäfte in der Innenstadt von Neumünster eingebrochen. Die Polizei konnte zwar einige Täter ermitteln. Doch das Problem dauert an.