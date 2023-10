Ferienspaß in Neumünster Spaß am Radfahren? Aber sicher! Die Polizei gibt in der Jugendverkehrsschule Tipps Von Rolf Ziehm | 11.10.2023, 11:40 Uhr Hier geht‘s lang: Helge Rahn von der Präventionsstelle der Polizeidirektion Neumünster erklärt Philipp (10) und Lotta (8) bei einer ähnlichen Aktion im April die nächste Aufgabe. Archivfoto: Dörte Moritzen up-down up-down

Die Polizei in Neumünster bietet Kindern zwischen acht und zwölf Jahren in den Herbstferien ein Fahr- und Sicherheitstraining. So könnt Ihr mitmachen.