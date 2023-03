Großeinsatz der Polizei in Neumünster verhindert Rechtsrock-Konzert Foto: Carsten Rehder up-down up-down Großeinsatz in Neumünster Polizei verhindert Konzert von Rechten und wird angegriffen Von Benjamin Steinhausen | 05.03.2023, 08:19 Uhr

Die Polizei verhindert Konzert von Rechten in einer Gartenkolonie in Neumünster. Besucher verschanzen sich und greifen Einsatzkräfte an.