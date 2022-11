Auch der Hof Lübbe wurde mit Eiern beworfen Symbolfoto: Alexandra Bury up-down up-down Es waren wohl Kinder und Jugendliche Polizei Boostedt sucht junge Eierdiebe: Sie warfen ihre Beute gegen Häuser Von Dörte Moritzen | 02.11.2022, 16:33 Uhr

Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat in Boostedt in einem Hofladen über 100 Eier gestohlen. Dann warfen die jungen Diebe ihre Beute im Ortskern gegen Wände und richteten zum Teil hohen Schaden an.