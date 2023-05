Erinnerungen an die Vorsaison: Youssef Bouzoumita (vorne links) und Jannik Braun (rechts) vom PSV nehmen den Ball ins Visier. Rasensport setzte sich seinerzeit im Halbfinale mit 2:0 durch. Foto: Arne Schmuck up-down up-down Finale im Fußball-Kreispokal VfR trifft auf den PSV: Großer Showdown in Neumünster Von Arne Schmuck | 26.05.2023, 18:03 Uhr

Am 27. Mai um 13.30 Uhr geht es an der Geerdtsstraße um viel Prestige und den Einzug in den SHFV-Pokal. Rasensport-Coach Rocco Leeser schwärmt von seinen Gästen.