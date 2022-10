Neuauflage am Süderdorfkamp, wo in der Landesliga-Meisterschaftsrunde der VfR mit 3:0 gewann. Hier dribbelt der von Tarik Alioua (rechts) angefeuerte Mika Hirsch auf die Tungendorfer Tom Steinmetz (links) und Felix Schlagelambers zu. Foto: Arne Schmuck up-down up-down Sport in und um Neumünster Pokal-Halbfinale SVT gegen VfR als Höhepunkt eines langen Wochenendes Von Arne Schmuck | 28.10.2022, 13:00 Uhr

Fußball und Handball bestimmen in und um Sport-Neumünster das Bild am Wochenende 29. bis 31. Oktober. Der PSV ist in Kühren ganz klarer Favorit, während auch Einfeld und Wasbek auswärts ran müssen. Wift und Wattenbek genießen Heimrecht.