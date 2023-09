Kunstflecken Neumünster Lachtränen gab es nicht: Junge Poetry-Slammer erstaunten mit viel Moral Von Alexandra Bury | 23.09.2023, 13:23 Uhr Boshafte Kassiererinnen, rutschende BH-Träger: Selina Seemann erzählte von Situationen, die sie hasst. Foto: Alexandra Bury up-down up-down

Es war eine Art Länder-Battle: Jeweils zwei Poetry-Slammer aus Schleswig-Holstein und Hamburg traten im Kunstflecken-Programm im Theater in der Stadthalle in Neumünster gegeneinander an. Wer am Ende die Nase vorn hatte, entschieden Publikumsjuroren und Juroren-Teams.