Solarkataster geht online Passen für mein Haus Photovoltaik oder Solarthermie? Trappenkamp gibt Antworten Von Susanne Otto | 22.09.2023, 10:15 Uhr Wie ist die Sonneneinstrahlung? Wie können Solarpaneele angebracht werden? Trappenkamp hat jetzt ein Solarkataster, das für alle zugänglich ist. Symbolfoto: Jan Woitas

Beim ersten Nachhaltigkeitstag in Trappenkamp am Sonnabend, 23. September, wird Ingo Eitelbach, der Chef der Gemeindewerke, das neue Solarkataster vorstellen. Es ist kostenlos und so funktioniert es.