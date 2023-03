Am Mittwoch starteten die ersten Studierenden des dualen Bachelorstudiengangs Pflege in ihr Studium. Sie wurden im Audimax der Fachhochschule in Kiel von Prof. Björn Christensen (Präsident FH Kiel, 4. v. r.), Prof. Katharina Scheel (Studiengangleitung, Mitte) und OB Tobias Bergmann (5. v. r.) begrüßt.

Foto: Kai-Ole Nissen up-down up-down