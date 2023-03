Daniela von Gradolewski (r.) aus Neumünster ist Pflegerin im Altenheim Ansgarstift. Foto: Tilman Wrede up-down up-down Altenheim in Neumünster „Am ersten Tag ging ich weinend nach Hause“: Warum wir dennoch gerne in der Pflege arbeiten Von Tilman Wrede | 21.03.2023, 08:47 Uhr

In der Altenpflege fehlt es an Personal – so auch in Neumünster. Von der Pflegefachkraft über Pflegehelfer bis zum Altenpfleger. Im Altenpflegeheim Ansgarstift sind in einer Schicht fünf Pfleger für 50 Bewohner zuständig. Shz.de hat sie begleitet.