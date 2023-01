Polizeibeamte waren an der Bahnstrecke im Einsatz. Foto: Daniel Friederichs up-down up-down Pferde an den Gleisen Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kiel bei Bordesholm in beide Richtungen gesperrt und | 31.01.2023, 17:16 Uhr Von Rolf Ziehm Grischa Malchow | 31.01.2023, 17:16 Uhr

Die Bahnstrecke von Hamburg nach Kiel war am Dienstagnachmittag zwischen Bordesholm und Neumünster in beide Richtungen gesperrt. Grund: Tiere an den Gleisen.